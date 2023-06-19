الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال عدوانه على مدينة جنين

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الصحفيين خلال عملهم في تغطية العدوان على مدينة جنين ومخيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن الزميل الصحفي حافظ أبو صبرا قوله بإن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبته عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين، ما أدى إلى تضررها.

وأضاف ان قوات الاحتلال استهدفت الزميل الصحفي في قناة الغد حازم ناصر بإطلاق النار باتجاهه، وما زالت تحاصره في محيط مخيم جنين.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم 9 بحالة الخطر.

