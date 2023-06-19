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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إدراج مجلة جامعة بني سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية ضمن تصنيف إسكوبس Q2

ادراج مجلة جامعة
ادراج مجلة جامعة بني سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية ضمن
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بان "مجلة الجامعة للعلوم الأساسية والتطبيقية " المفهرسة ضمن،" اسكوبس  Scopus والتابعة لدار النشر العالميه Springer Nature  تم إدراجها   Q2  ،وايضا ارتفع  H. Index  إلى 13 لعام 2022  و  citiscore إلى 2.6   ومن المتوقع ان تحصل على معامل تاثير ٢.٦  والذى  سوف يتم اعلانه فى بداية شهر يوليو ٢٠٢٣.
كما اكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود ادارة الجامعه وذلك  للوصول بكل مجلات الجامعه لان تكون متواجده  ضمن  قواعد البيانات العالميه   اسكوبس  Scopus  و Thomson routers
واضاف الدكتور منصور حسن ،ان الجامعة تسعى بكامل طاقتها لتكون رائدة فى مجال البحث والعلمي فضلا عن المجال التعليمى، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية للارتقاء وتطوير  منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة بني