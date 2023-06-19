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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار محمد خفاجي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل  الدكتور أحمد لقاصد رئيس  جامعة المنوفية، المستشار الدكتور  محمد أحمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية سابقا، يرافقه الدكتور عاطف الفقي وكيل كلية الحقوق  قبل توجهه إلى كلية الحقوق لمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث مجيب عبدالله دخان فيروز موفد جامعة أب بالجمهورية اليمنية  تحت عنوان "التطورات  الحديثة في مسؤلية  الدولة عن أعمال السلطة القضائية".

وضمت لجنة المناقشة أيضا الدكتور إبراهيم  محمد علي استاذ القانون العام جامعة المنوفية مشرفًا ورئيسًا والدكتور أحمد عبد الحسيب السنتريسي استاذ  القانون العام بكلية الشريعة  والقانون  جامعة الأزهر.

السلطة القضائية المستشار محمد خفاجي جامعة المنوفية رئيس محكمة القضاء الإداري