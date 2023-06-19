إصابة 28 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال عدوان على مدينة جنين

أصيب، 28 فلسطينيا، بينهم ستة بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 12 إصابة، احداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 15 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.