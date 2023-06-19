القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش وأيس بمنطقتي الأميرية وبدر (صور)

تمكن رجال مباحث القاهرة من القاء القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش وأيس بمنطقتى الأميرية وبدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حشيش فى الأميرية

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما" ، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش و مبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

ضبط سيارتين بمدينة بدر

كما تم ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارة "بدون تراخيص ، قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام - هاتف محمول) ، والقى القبض على عاطل حال إستقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى- ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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