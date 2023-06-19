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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة "حقك تنظمي" تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ32 ألف سيدة بالمنيا

حملة (حقك تنظمي)
حملة (حقك تنظمي) تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية
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أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا،  أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تضع المشكلة السكانية كإحدى أولوياتها، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحسين معيشة المواطن المصري على كافة المستويات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة وفى مقدمتها صحة المرأة والطفل.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا ، ختام فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي) لدعم صحة المرأة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ولفت إلى أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خدماتها خلال الفترة من الأحد 4 يونيو وحتى الخميس 15 يونيو الجاري لعدد 32 ألفا و655 منتفعة، بالإضافة إلى صرف 33005 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتقديم خدمات طبية أخرى للمترددات على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت متابعة حمل لعدد 95 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ 186 سيدة، وتقديم المشورة الطبية لـ 23378 سيدة، إلى جانب عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن جميع الخدمات المقدمة مجانية ، وأن فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت من الأحد 4 يونيو وانتهت الخميس 8 يونيو الجارى في مراكز: العدوة ومغاغة ومطاي والمنيا وديرمواس، وانطلقت المرحلة الثانية من الأحد 11 يونيو، واختتمت فاعلياتها الخميس 15 يونيو الجارى في مراكز : بنى مزار وسمالوط وأبوقرقاص وملوى.

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الدكتور محمد حسانى الخدمات الطبية والعلاجية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية