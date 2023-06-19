محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وإزالة الاشغالات بالمراكز

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أى تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور, ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا .

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الإثنين حملات نظافة و تجميل لكورنيش النيل حفاظا على الشكل الحضاري والجمالى للمدينة، إلى جانب مواصلة الوحدة المحلية لأعمال النظافة ورفع جميع التراكمات بالمقلب الوسيط والقضاء على المقالب العشوائية بشكل يومي، وتطوير ورفع كفاءة كباري المشاة بحي غرب المدينة فى دماريس والاخصاص و كوبري هندسة، لتسهيل حركة المارة، وتكثيف حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، و إصلاح عطل بخط الإنارة بالطريق الدائري أمام قرية بنى محمد سلطان ، و عمل صيانة شاملة لكشافات الإنارة بطريق الزورة بقرية صفط الخمار ، وصيانة أعطال الكهرباء بقرية نزلة حسين .



وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة ورفع اشغالات بالقرى والأحياء، حيث تم رفع المخلفات والقمامة بـ 5 شوارع بحي شرق المدينة، و4 شوارع بحي شمال ، 5 شوارع بحي غرب ، و 4 شوارع بحي جنوب ، بالإضافة لرفع المخلفات من نقاط تجميعها بـ قري : حلوة و إبوان و أبو عزيز و منبال وبردنوها ، ونقلها إلي المقلب الرئيسي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.



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