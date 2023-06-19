ضبط 1,5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بحدائق القبة

ضبطت اجهزة الأمن بالقاهرة 1,5 طن دقيق مدعم مخبأ داخل مخزن بدائرة قسم سرطة حدائق القبة لبيعه بالسوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

مداهمة مخزن تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخبز بلدى، كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى "المدعم" والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخبز على (1,550 طن دقيق بلدى مدعم).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



