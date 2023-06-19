الشباب والرياضة تطلق مبادرة "لبسك لغيرك عيد" في دمياط

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط" ادارة الشباب" لتنفيذ فعاليات مبادرة" يوم الخير" ، مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف وذلك من داخل مركز شباب مدينة السرو والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضه "الاداره المركزيه لتنميه الشباب" إدارة أنديه الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تحت شعار" لبسك لغيرك عيد" بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب ، تتضمن المبادرة جمع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ،للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية.

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجه على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد وتحقيق التضامن الإجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم ، و هذا من منطلق الدور الذي تقوم به وزاره الشباب والرياضه داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمه مجتمعه .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

فاز العرض المسرحى "جبل تقوق " بالمركز الثانى على مستوى الجمهوريه فى مسابقه "هواه المسرح" إدارة تنفيذ المشروعات .

وفاز هذا العرض بالمركز الأول علي مستوى مديرية الشباب والرياضة بدمياط وتم تصعيده ليمثل المحافظة في المسابقة النهائية علي مستوى الجمهورية ، و يذكر أن فرقة هواة المسرح تمارس تدريباتها وأنشطتها بمركز شباب السيالة " إدارة دمياط "

وحصد أعضاء الفريق عددا من الجوائز الفردية من إدارة المهرجان :عمرو الزغبى ،أفضل مخرج أول ،خلود أبو العنين ،الديكور المتميز ، أسماء البلتاجي أفضل ممثلة ثانية، لؤي مظهر أفضل ممثل ثانى ، يارا السقا تميز في التمثيل .

وتسعي وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية لتنمية الشباب الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية) إلى تفعيل الأنشطة الشبابية للموهوبين في المجالات الفنية وخلق جيل واع ومؤهل ثقافياً وفنيا ، حيث أتاحت فرص المنافسة بين الموهوبين وإطلاق إبداعاتهم من خلال مهرجان (فرق هواة المسرح) لأعضاء مراكز الشباب بجميع المحافظات.