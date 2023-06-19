رئيس الأسقفية لـ"أمين البحوث الإسلامية": نثمن جهودكم في نشر الوعي بالقضايا المعاصرة بين الشباب

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية لكنيسة الأسقفية التهنئة للشيخ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.

قال رئيس الأساقفة: نأمل فى تسليط الضوء على رعاية الشباب من خلال مناقشة القضايا المعاصرة التى تهمهم، وذلك للتصدى للأفكار .

وأضاف رئيس الأساقفة: كان لدينا فرص عديدة للالتقاء بالشباب المسلم والمسيحى من خلال عدة مؤتمرات على مدار العام الماضى ظهر فيها شغفهم للمعرفة وإزالة الجليد بين الطوائف المختلفة.

وأعرب سليم واصف مستشار الحوار بالكنيسة الأسقفية عن أهمية دمج الشباب من خلال مشاريع الحوار على مثال مشروع معا من أجل تنمية مصر خاصة في ظل اهتمام الرئيس بحضورهم المجتمعى خاصة وإنهم المتلقي الرئيسي للحوار الإسلامي المسيحي.

من جانبه أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر يهتم بعقد مؤتمرات شهرية للشباب لمناقشة كافة القضايا المحورية، بالإضافة للاستعانة للواعظات السيدات فى كل ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة خاصة فى مناطق الصعيد.

واعتبر عياد إن الحوار الاسلامى المسيحى الشباب عنصر هام فيه ولذلك نحن على أتم استعداد لعقد

اجتماعات دورية لمناقشة كل القضايا المعاصرة.

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