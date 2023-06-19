صور| بطريركية السريان الأرثوذكس تستقبل وفدا سياحيا في القدس

استقبلت بطريركية السريان الأرثوذكس في القدس وفداً سياحياً من شباب إبرشيَّتي أمريكا الشرقية و الغربية في مقر المطرانية حيث يقومون بزيارة دينية لتأدية فرائد الحج وأخذ بركة الأماكن المقدسة.



و بعد جولات صباحية سياحية في المواقع الأثرية والأوابد التاريخية، كان الوفد مساءً على موعد مع عظات و محاضرات روحية مع المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي في القدس و الأردن وسائر الديار المقدسة في تجربة فريدة من نوعها من خلال توثيق تلك الجولات و ربطها روحياً بما جاء في الكتاب المقدس؛ ليعيشوا هذه التجربة قولاً و فعلاً؛ ليكونوا -على حد قول المتحدث الرسمي- شهوداً على مآثر السيد المسيح و محبته و تضحيته في الحياة، و ليعودوا إلى منازلهم أقوياء يتمتعون بأخلاق نبيلة و قلوب شجاعة و عقول واعية و مشرقة و إيمان راسخ و قدر عال من المسؤولية و رؤية واضحة، عازمين على التغيير مدركين أهمية هذه الزيارات في مقتبل العمر و التي تشكل للشبيبة كلمة عبور لباب المستقبل الذي ينتظرهم و منارة علم و نور للوصول الى الحق و الحقيقة.



