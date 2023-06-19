شوبير: أم صلال القطري يغري "الشحات" بـ2 مليون دولار في الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات ملف تجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى حسين الشحات جناح الأهلي عددا من العروض للرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد التألق بالقميص الأحمر.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير” عبر أون سبورت إف إم: حسين الشحات تلقى اتصالات خلال الفترة الأخيرة للرحيل إلى السعودية أو قطر بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم، واللاعب تلقى عرضا سعوديا بقيمة مليون و800 ألف دولار في الموسم.

وأضاف شوبير، أن الشحات تلقي اتصالا من نادي أم صلال القطري خلال تواجد اللاعب في معسكر منتخب مصر الأخير وأن العرض القطري يصل إلى 2 مليون دولار ما يعادل 70 مليون جنيه، ولكن الأهلي عرض تجديد عقد اللاعب مقابل 15 مليونا في الموسم، واللاعب طلب إلغاء بند المشاركة.

وشدد شوبير على أنه كان يقول إن الأمر قريب بين حسين الشحات والأهلي، ولكن حاليا أظن أن الأمور أصبحت صعبة بسبب العروض المادية، وتوقعاتي أن هناك شكوك بشأن بقاء اللاعب في النادي الأهلي.