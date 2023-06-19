وصول وزيري التنمية المحلية والتموين لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بكفرالشيخ

استقبل، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،اللواء سعيد عماره، وأشرف عبدالونيس، ومحمد فوزي الرفاعي، والدكتورة منى عبدالهادي، والدكتورة هدى الطنمباري، لتدشين ووضع حجر الأساس منطقة لوجستية، وتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام، ومركز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، يضم غرفة اجتماعات، وغرفة أمن وغرفة الكنترول والتحكم، وعدد من الغرف، للتواصل مع الغرف الفرعية وربطها بالوزارات المعنية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ والوزراء، المركز التكنولوجي بالديوان العام، ومركز السيطرة والسلامة بالديوان العام.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 13 مركز تكونولوجي، لتقديم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

وتتضمن المنطقة اللوجستية أنشطة متنوعة " تجارة الجملة ونصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد"، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.

IMG-20230619-WA0003

IMG-20230619-WA0004

IMG-20230619-WA0005

IMG-20230619-WA0008