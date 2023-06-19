التعليم الفلسطينية: تأجيل امتحان الثانوية العامة داخل جنين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الإثنين، تأجيل امتحان الثانوية العامة في القاعات الواقعة داخل مدينة جنين إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا، على خلفية العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الامتحان تم تأجيله في القاعات الواقعة داخل المدينة، فيما سيُعقد في القاعات الواقعة خارجها بشكل طبيعي، داعية الطلاب في حال تمكنهم من الوصول بأمان إلى الالتحاق بأقرب قاعة يستطيعون الوصول إليها، نقلا عن وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وكانت المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية، طالبت في وقت سابق بتحمل مسؤوليتها لحماية المدارس الفلسطينية من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن إخطار الاحتلال بهدم مدرسة "أم قصة" يندرج في إطار الهجمة الإسرائيلية المستمرة ضد المؤسسات والكوادر التعليمية والطلبة.

كما طالبت بعثات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأممية والحقوقية والمدافعة عن الطفولة باتخاذ موقف حازم وجاد تجاه هذه الانتهاكات، التي تخالف منظومة القوانين الدولية وحقوق الإنسان والحق في التعليم.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من بدء قوات الاحتلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وهو ما أسفر عن استشهاد فلسطيني متأثرًا بطلق ناري أصابه خلال عملية الاقتحام، وإصابة 22 شخصًا على الأقل خلال الهجوم، بينهم 5 حالات حرجة، حسب وكالة أنباء "سما" الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن مستشفى جنين الحكومي استقبل 7 إصابات، إحداها لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، فيما نقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.