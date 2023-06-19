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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يعيد طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى أهله

أرشيفيه
أرشيفيه
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة على طفل من ذوى الأحتياجات الخاصة تائه باحد الشوارع بمنطقة قصر النيل وتبين انه ضل طريقه وتم أعادته الى أسرته مره أخرى.

تداول منشور 

تعود الواقعة عقب عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية مدعوم بصورة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تغيب طفل "من ذوى الإحتياجات الخاصة".

دورية امنية 

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ، تمكنوا من العثور على طفل "لا يعلم عنه أية بيانات"، و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالده "مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة" وبإستدعائه قرر بأن نجله "من ذوى الإحتياجات الخاصة" وأنه خرج من المنزل وضل الطريق، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتسليم الطفل لوالده مع إتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

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