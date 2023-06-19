البحوث الزراعية: محطة إنتاج السكر بوادي الصعايدة تحقق نقلة في زيادة الإنتاجية

قال محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن إنشاء محطة لقصب السكر في وادي الصعايدة جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة الإنتاجية من السكر.

وأضاف محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن محطة وادي الصعايدة تقدر بـ 80 فدانا، وطاقتها الإنتاجية 160 مليون شتلة على موسمين، لافتا إلى أنها ستقوم بخلق نقلة كبيرة جدا فى إنتاج السكر.

وتابع محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ان هناك محطة اخرى يجري العمل عليها في كوم امبو، ووزير الزراعة سيتفقد الانتهاء من اللمسات الأخيرة فيها، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المحطات تحت مظلة مبادرة حياة كريمة يأتي لرفع كفاءة الريف المصري وتحسين مستوي معيشة المزارعين.