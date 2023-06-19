مواصفات الخروف الجيد لشراء أضحية عيد الأضحى

اختيار الأضحية بشكل عام والخروف بشكل خاص، يشكل مخاوف عدة لوجود الكثير من الغش في الخراف المتمثل في الوزن وكيفية معرفة هل الأضحية جيدة أم ستكون اختيار غير جيد، لعديمي الخبرة.

وتقدم"البوابة نيوز" لقرائها، عددًا من النصائح قبل شراء خروف العيد، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يسعى الجميع للحصول على خروف جيد.

وهذه المواصفات تتمثل في:

أن تبدو على الخروف علامات النشاط.

أن تكون عيونه لامعة.

صوفه لا يُنزع بسهولة.

لا توجد به إفرازات من الأنف أو الفم

لا يكون مصابًا بالإسهال.

لا يكون مصابًا بأي جروح وتقرحات.

لا يكون مصابًا بأمراض جلدية مثل الجرب.

لا يكون بجسده أي أورام.

يكون سليمًا وخاليًا من الكسور تجنبًا لوجود أي تجلطات أو تجمعات دموية ناتجة عن نزيف داخلي.

ضع يديك على ظهر الخروف امسك فقراته، فإذا شعرت بفقرات ظهره، فاعلم أنه ليس ممتلئًا باللحم، ويعاني من النحافة.

إذا رأيت خروفًا مقبلًا على الطعام ويتميز بشهية مفتوحة دائمًا فاعلم أنه الخيار المثالي.