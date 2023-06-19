وكيل تضامن الأقصر يحذر من هوجة لحوم الأضاحي: "لا تتبرعوا لكل من هب ودب"

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد.

وقال محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الاثنين، إنه تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 109 عجل بلدي، و10 ألاف كيلو لحوم مجمدة على غير القادرين في مراكز وقرى ونجوع المحافظة، وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وأضاف بغدادي، أن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام، تأتي بالتعاون مع جمعيات الأورمان، ومصر الخير، ورسالة، وسيتم التوزيع بناء على قوائم بيانات تم اعتمادها بعد إجراء أبحاث ميدانية على المستحقين للتأكد من أحقيتهم.

ونوه وكيل تضامن الأقصر، قائلاً : "بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة، ألتمس من جموع المواطنين، لو أي جمعية أو مؤسسة أهلية، طلبت من مواطن رقيق الحال مبالغ مالية كبيرة كانت أو صغيرة نظير ما تقدمه له من لحوم العيد، يتقدم فوراً بشكوى رسمية إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر أو الرقابة الإدارية".

وتابع "نكرر ونرجو من المواطنين المتبرعين الذين يتبرعون بجزء من أموالهم للجمعيات والمؤسسات الأهلية للمساهمة في لحوم الأضاحي، أن يكون التبرع مقابل إيصال معتمد ومختوم بخاتم الجمعية وخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التابع لها الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وعدم التبرع لكل من هب ودب على الفيس بوك الذي يريد اقتناص أموال حضراتكم، لان هذا مخالف للوائح والقوانين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وعافية".