مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة .. نصائح للصائمين للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

يحتفل المسلمون بقدوم شهر ذي الحجة لارتباطه بأداء فريضة الحج والشعائر الدينية المتعلقة به، والتي يعقبها فرحة عيد الأضحى المبارك، ويحرص الكثيرون على استغلال تلك الأيام في العبادة والإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير لما لها من فضل عظيم.

وبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة اليوم، حسبما أوضح المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكياً اليوم الإثنين 19-6-2023، ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات لعام 1444.

ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي نشهدها هذه الأيام يبقى السؤال؟ كيف يمكن تفادي التعب الشديد الذي يظهر أثناء الصيام في درجات الحرارة المرتفعة، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نقدمها في السطور التالية: