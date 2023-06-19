مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة .. نصائح للصائمين للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

يحتفل المسلمون بقدوم شهر ذي الحجة لارتباطه بأداء فريضة الحج والشعائر الدينية المتعلقة به، والتي يعقبها فرحة عيد الأضحى المبارك، ويحرص الكثيرون على استغلال تلك الأيام في العبادة والإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير لما لها من فضل عظيم.
وبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة اليوم، حسبما أوضح المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكياً اليوم الإثنين 19-6-2023، ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات لعام 1444.
ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي نشهدها هذه الأيام يبقى السؤال؟ كيف يمكن تفادي التعب الشديد الذي يظهر أثناء الصيام في درجات الحرارة المرتفعة، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نقدمها في السطور التالية:
- تقليل تناول السكريات في السحور، مع الإكثار من الفاكهة والخضروات.
- تهوية الأماكن المغلقة حتى يتجدد الأكسجين، ما يزيد من حيوية ونشاط الصائم.
- تجنب التعرض المباشر ولفترة طويلة لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهر حتى العصر.
- ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة عاكسة للحرارة، مصنوعة من الكتان أو القطن، وتجنب الألوان الداكنة.
- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة بين الإفطار والسحور، والتي تساعد على خفض حرارة الجسم وتسهيل عملية تبريد الجسم.
- الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة الدسمة خلال فترات الإفطار أثناء موجات الحر، حيث تؤدي عملية هضم الدهون إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، ما يسبب العطش الشديد.
- عدم ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والمعادن.
- الإكثار من الاستحمام بالمياه المعتدلة لتعزيز الشعور بالانتعاش في الحر الشديد.