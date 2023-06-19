بالفيديو والصور.. جولة افتراضية لحجر رشيد بالمتحف البريطاني لأول مرة في "8 الصبح"

أجرى برنامج "8 الصبح" والذي يعرض على فضائية “دي إم سي"، جولة افتراضية داخل المتحف البريطاني لزيارة الآثار المصرية المنهوبة والمتواجدة في المتحف منذ سنوات طويلة ويصل عددها لـ110 آلاف قطعة أثرية أبرزها حجر رشيد.

بدأت الحلقة الأسبوعية، عن السياحة الافتراضية، وسياحة الميتافيرس، والتي قدمتها الإعلامية أية جمال الدين، وتستضيف فيها الزميل خالد عمار، مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي، والكاتب بشبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن، بمقدمة عن أهمية السياحة الافتراضية ومساهمتها في الترويج للسياحة.

جولة افتراضية لحجر رشيد بالمتحف البريطاني

من جانبه أكد خالد عمار، مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي، أن السياحة الافتراضية بدأت تظهر جليًا مع ظهور جائحة كورونا وخسارة السياحة العالمية أكثر من 2 تريليون دولار، حيث اتجهت عدد من الدول لعمل زيارات افتراضية للمتاحف والأماكن الأثرية الخاصة بيه.

جولة افتراضية لحجر رشيد بالمتحف البريطاني

وأكد "عمار": خلال اللقاء أن زيارة حجر رشيد أحد أهم المعالم الأثرية المصرية والمهرب في المتحف البريطاني أمر مهم للغاية للتذكير والتوعية بأهمية استرداد الآثار المهربة، داعيًا المدرسين في المدارس وطلاب الجامعات لعمل جولات افتراضية للمتاحف العالمية لزيارة الآثار المهربة بهدف التوعية بها.

جولة افتراضية لحجر رشيد بالمتحف البريطاني

وأوضح الصحفي المتخصص في الواقع الافتراضي: أن الجولات الافتراضية تعود بعوائد مادية كبيرة على السياحة هذا فضلًا عن الترويج، والتوعية، لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة مثل البلوكتشن وغيرها سوف يساهم أيضًا في انتعاش السياحة محليًا وعالميًا.