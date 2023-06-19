«عبدالغفار»: نسعى لإطلاق استراتيجيات وخطط وطنية بـ«المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية»

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية «PHDC 23» واللجان الفرعية، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتنظيم المؤتمر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع اللجنة العليا واللجان التسع الفرعية المشكلة، التحضيرات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاجتماعات التي عقدت مع الشركاء المعنيين والجهات الدولية المشاركة في الحدث، ونتائجها، حيث أشار الوزير إلى أن المؤتمر يلقى إقبالاً واهتمامًا كبيرًا من الجهات الدولية.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع على مستجدات وضع التصور الخاص بالبرامج العلمية والجلسات التي ستعقد على هامش المؤتمر في مختلف الموضوعات، كما تمت مناقشة خطوات مراجعة الاستراتيجيات الوطنية المقرر إطلاقها خلال المؤتمر، وأبرزها الاستراتيجية الوطنية للصحة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والخريطة الاستثمارية للصحة، كما وجه الوزير بطرح الاستراتيجية الوطنية للبحوث، للنقاش خلال جلسات المؤتمر.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير ناقش مع اللجان إمكانية إطلاق مبادرات عالمية في مجال العمل السكاني، لحشد المجتمع الدولي تجاه القضايا الإقليمية والمحلية المشتركة، مؤكدًا أهمية المؤتمر باعتباره نقطة الحراك لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع، موضحًا أن المؤتمر سيشهد إطلاق الكثير من الإجراءات والتوصيات الخاصة بالعمل الصحي والسكاني.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير ناقش مستجدات العمل مع اللجان المختصة بالتسويق والترويج الإعلامي للمؤتمر، كما تم مناقشة قائمة الدعوات، وقائمة المشاركين من الخبراء والمختصين من مختلف الدول، فضلاً عن متابعة أعمال إقامة معرض ضمن فعاليات المؤتمر وطلبات الشركات المختلفة للمشاركة في المعرض.

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير ناقش مع اللجنة الطبية، محاور خطة التأمين الطبي للمؤتمر، متضمنة (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من أي عوارض او أزمات صحية ، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، في إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على التنسيق بين اللجان وقيادات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية، للعمل كفريق واحد لإنجاح المؤتمر، وخروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.

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