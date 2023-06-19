بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن الأمس، بسبب تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس خلال فترات النهار، والذي سيستمر معنا حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متوسط درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ستصل إلى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة: أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتابعت أن الطقس سيكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، مبينة: أنه مع دخول الليل ولا سيما الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر ستنخفض درجات الحرارة، حيث إن الطقس سيكون معتدل في أغلب أنحاء الجمهورية، فضلا عن وجود نشاط نسبي للرياح.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، وغير مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية.