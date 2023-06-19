سرقة "هاتف" مترجم كولر

تعرض الدكتور خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسرقة أمس الأحد عقب انتهاء تدريبات الفريق.

وكتب الجوادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": راكب تاكسي دلوقتي واحد بموتسيكل نتش الموبايل من ايدي وسرقه.. لو أي حد حس بأي نشاط مريب من رقمي أو أي اكونت لي يقول لي أرجوكم.



يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم استأنف التدريبات مساء أمس الأحد على ملعب “التتش” بعد انتهاء الراحة التي منحها المدير الفني السويسري للاعبين عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقاد مارسيل كولر التدريبات بعد العودة من سويسرا حيث قضى أسبوعا مع عائلته بعد الفوز بدوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 للدوري الممتاز.