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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 21 آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن شهيدا ارتقى وأصيب 21 آخرون، بينهم أربعة في حالة حرجة للغاية، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة "جنين" ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان من المخيم لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرسلت مروحيتين "أباتشي" تحلق على ارتفاع منخفض. وقبل قليل أظهر بث حي "لتليفزيون فلسطين "انفجارا كبيرا".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية "إن قوات تابعة لجيش الاحتلال تعرضت لكمين من قبل المقاومين الفلسطينيين لدى اقتحامها لجنين، ما أسفر عن إصابة ستة جنود".

وقال الشهود "إن آليات عسكرية إسرائيلية تضررت في الكمائن المعدة لها من قبل المقاومين في جنين".

استشهاد شاب فلسطيني جنين الاحتلال الإسرائيلي