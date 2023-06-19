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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تحث روسيا على السماح بالوصول الإنساني لمتضررين من تدمير سد كاخوفكا

سد كاخوفكا
سد كاخوفكا
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حثت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون، السلطات الروسية على التصرف بما يتوافق مع التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية، بشكل فعال، لجميع المتضررين من تدمير سد كاخوفكا.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في أوكرانيا - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن "الأمم المتحدة ستواصل انخراطها لضمان الوصول الإنساني الضروري"، مشددة على "ضرورة عدم حرمان الناس من المساعدات التي يحتاجونها".

وقالت إن "الأمم المتحدة ستواصل فعل كل ما يمكنها للوصول إلى كل محتاج للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل، بغض النظر عن مكان وجودهم وبمن فيهم من يعانون بسبب تدمير السد".

الامم المتحده روسيا سد كاخوفكا