اليوم.. طقس حار على القاهرة والوجه البحري والعظمى 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الاثنين نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،32 للعظمى 21 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى والصغرى 27،وعلى شمال 34 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة .