رئيس "فورد": أمريكا ليست مستعدة للتنافس مع الصين في إنتاج السيارات الكهربائية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" للسيارات، بيل فورد جونيور، إن الولايات المتحدة "ليست مستعدة تماما بعد" للتنافس مع الصين في إنتاج السيارات الكهربائية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" للسيارات - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن شركته تحاول الاستعداد بكل طاقتها لمواكبة الأمر، مضيفا " أن الصين تطورت بسرعة كبيرة، وطورت تقنيات السيارات الكهربائية على نطاق واسع، والآن تقوم بالتصدير، ولذلك علينا أن نكون مستعدين".

بدوره، قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج "إن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات لتقليص ميزة الصين في بطاريات السيارات الكهربائية"، موضحا أن بناء قدرة التكرير للمواد الرئيسية في الولايات المتحدة يمكن معالجته.

وكانت شركة فورد قد أعلنت العام الجاري أنها ستستثمر 3.5 مليار دولار في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة.