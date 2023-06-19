الرئيس الأوكراني ينفي تدمير القوات الروسية لأي منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، قيام القوات الروسية بتدمير أي منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، مؤكدا أنها مستمرة في إسقاط الصواريخ الروسية بكفاءة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله، في خطابه بالفيديو، إن كل منظومات الدفاع الجوي أسقطت الصواريخ الروسية بأعلى قدر ممكن من الكفاءة، مؤكدا أنه لم يتم تدمير أي منظومة واحدة من "الباتريوت".

وأوضح أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم على الجبهة، مقدما الشكر لكل من يشارك الآن في القتال وفي المهام وفي المواقع القتالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي ميكولا لوكاشوك إنه تم تدمير 4 طائرات روسية بدون طيار فوق منطقة دنيبروبتروفسك خلال الساعات الماضية، موضحا "أن قواتنا الجوية دمرت الليلة الماضية 4 طائرات بدون طيار فوق المنطقة، يفترض أنها ثلاث طائرات بدون طيار من طراز شاهد وواحدة من طراز أورلان".

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية قصفت الإقليم 35 مرة في آخر 24 ساعة، مما أسفر عن إصابة مدني واحد بجروح متفاوتة.

وأضاف بروكودين، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي هاجم أمس منطقة خيرسون 35 مرة، حيث أطلق 261 قذيفة، واستخدم أنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة (MLRS) ومدافع الهاون والمدفعية الثقيلة، موضحا أن الروس استهدفوا في قصفهم الأخير مناطق سكنية عبر بلدات منطقة خيرسون، الأمر الذي أسفر عن إصابة مدني واحد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.