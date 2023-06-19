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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المتروبوليت أنطوان في زيارة عمل إلى روما.. والمونسنيور غالاغير يستقبله

ارشيف
ارشيف
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“المسائل الحاليّة المتعلّقة بالعلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة والكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة” كانت في قلب اللقاء الذي جمع المونسنيور بول غالاغير (أمين سرّ الكرسي الرسولي للعلاقات مع الدول والمنظّمات الدوليّة) والمتروبوليت أنطوان (رئيس قسم العلاقات الكنسيّة الخارجيّة في بطريركية موسكو، والذي خلف المتروبوليت هيلاريون) يوم الخميس 15 يونيو 2023 في الفاتيكان

ومع نهاية الزيارة، تبادل المتحاوران هدايا تذكاريّة.

في تفاصيل أخرى، إنّ المتروبوليت في روما لأجل زيارة عمل، مع التذكير بأنّه ألقى التحيّة على البابا في 3 يونيو  خلال المقابلة العامّة، وتبادل الرجلان الحديث.

كما والتقى المتروبوليت خلال زيارته إلى الفاتيكان عميد دائرة الكنائس الشرقيّة وأمين سرّ دائرة تعزيز وحدة المسيحيين.

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