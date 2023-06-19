القوات الروسية تدمر 3 معاقل أوكرانية بـ"الشمس الحارقة"

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوب"، فاديم أستافييف، بأن وحدات المجموعة دمرت 3 معاقل أوكرانية باستخدام راجمات "سولتنسيبيوك" الثقيلة في أراضي جمهورية دونيتسك.

وقال أستافييف في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الاثنين: "دمرت أطقم أنظمة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) الثقيلة 3 معاقل للقوات الأوكرانية في مناطق التجمعين السكنيين "سبورنويه" و"فيسيولويه".

وأضاف أنه تم أيضا أثناء الهجوم المضاد للبطاريات تدمير مركبة قتال للمشاة بالقرب من قرية إيفانو-دارييفكا وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "غراد بي أم-21" في موقع إطلاق نار للعدو بالقرب من مدينة سيفيرسك ومدافع هاوتزر "M777" أمريكية الصنع بالقرب من التجمع السكني ماركوف.