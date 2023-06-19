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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عودة تشغيل السيرك القومي بالعريش في عيد الأضحى المبارك

السيرك القومي _ صورة
السيرك القومي _ صورة أرشيفية
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قال الفنان وليد طه المدير العام للسيرك القومي بالعجوزة، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه على قدم وساق، وجاري الانتهاء من أعمال السيرك القومي بمدينة العريش، حتى يتم إعادة افتتاحه في عيد الأضحى المبارك بعد غياب دام أكثر من 13عامًا.

وأضاف «طه»، أن ذلك يأتي تأكيدًا على استراتيجية وزارة الثقافة لتوصيل الخدمة الثقافية إلى كل مواطن على أرض مصر، لتحارب الفكر المتطرف الإرهابي من الجماعات الإرهابية التى تريد  هدم مصر واستهداف أبنائنا من الشباب نافذة الوطن ومنابر التنوير.

وأوضح المدير العام للسيرك القومي، أننا نسعى دائما إلى تقديم فنون السيرك التى يعشقها الجميع، بمختلف المواقع التابعة للبيت بناء على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وتحت رئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
وأكد «طه»، أن برنامج السيرك القومى بالعريش يتضمن أكثر من 14 فقرة فنية من أخطر وأقوى فقرات فنون السيرك.

وليد طه السيرك القومى بمدينة العريش السيرك القومي عيد الاضحى المبارك - وزارة الثقافة البيت الفنى للفنون الشعبية