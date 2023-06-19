صغار القرش| حقيقة ظهور صور لـ«البيبي شارك» المرعبة بالإسكندرية.. «علوم البحار»: مولود صغير من نوع «الماكو» ولا يسبب خطورة.. تفاصيل تداول 10 أنواع بالأسواق وأسعارها.. والحكم الشرعي في تناوله

ظهرت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر غطاسين يحملون أسماك قرش من نوع "الماكو" قالوا إنها جرى اصطيادها من سواحل منطقة المكس غربي الإسكندرية.

ولاقت الصور انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا في ما أدى لحالة من الهلع والخوف بين المواطنين في الإسكندرية والساحل الشمالي، خاصة أنها تأتي بعد أيام من واقعة قتل قرش لسائح روسي في الغردقة.

ظهور الـ«بيبي شارك»

وصاحبت صور القرش تعليقات عدة أكثرها تداولًا "وجود النوع ده وبالحجم ده في بحر المكس الإسكندرية معناه أن له أم وأب وفي تكاثر، فيما كتب آخر:" طبيعي جدًا وجوده في البحر المتوسط لكن هل هي صدفة ظهوره إعلاميًا وصيده بكثرة؟".

رد رسمي من «المركزية للسياحة»

وفي أول رد رسمي، قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، إنه فور رصد الصور المتداولة على السوشيال ميديا، بشأن العثور على سمكه قرش في شاطئ المكس غرب المدينة، تم التواصل مع عدة جهات.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الصيادين والغطاسين والمحميات جميعهم أكدوا وجود أسماك القرش بأحجام صغيرة ولا تشكل أي خطورة على عمق يزيد على 2 كيلو متر في أعماق البحر، مؤكدين أن الشواطئ ليس بيئة مناسبة لها.

«علوم البحار» تكشف الحقيقة

وردت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أوضحت خلاله أن «خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أفادوا أن الصور المتداولة مع أحد الصيادين، هي لقرش صغير مولود حديثًا، وهو من نوع (ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus)، ولا يمثل أي خطورة على المنطقة».

قرش صغير من نوع «ماكو»

أكد خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية أن الصور المتداولة مع أحد الصيادين هي لقرش صغير مولود حديثًا من نوع "ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus" ولا يمثل أي خطورة.

ونفى خبراء معهد علوم البحار المصايد بالإسكندرية ما يجري تداوله من تواجد القرش الصغير في منطقة المكس والتي تعد مياهها مياه مختلطة ووجود طلمبات المكس أيضا تمنع من دخوله.

وأوضح الخبراء أن الصياد رمي الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3 كيلو متر من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس، مؤكدين أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة ولكن يعيش في الأماكن العميقة.

موسم تزاوج القروش

وأشاروا إلى أن وجود هذا النوع من القرش في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط ولا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبار مضللة.

وأضاف الخبراء أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيًا وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.

رد نقيب الصيادين

قال «زريق»، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، السوشيال ميديا بشأن العثور على سمك قرش صغير في شواطئ غرب الاسكندرية، وبالتحديد في شاطئ المكس، صور غير حقيقية بالمرة، مؤكدًا أنه تواصل مع الصيادين وتأكد من نفي الأمر.

وأضاف أن الصيادين يصطادون يوميًا سمكة شبيه بالقرش تسمى بين الصيادين بـ«المستولة»، ويوجد شبه كبير بينها وبين سمك القرش، وهو نوع مصرح بصيده.



وعن إمكانية وجود سمك قرش في الإسكندرية، قال إن سمك القرش يعيش في أعماق معينة ويتطلب توفير بيئة بحرية معينة لها، وهو ما لا يوجد في البحر المتوسط، وإنما يوجد في البحر الأحمر فقط، مستطردًا: «سمك القرش عايز بيئة بحرية خاصة بيه زى ما يكون عندك طفل صغير ويبقى محتاج رعاية وبيئة معينة علشان يعيش».

أنواع أسماك القرش الصغيرة بالأسواق

تنتشر بيع أسماك القرش داخل سوق الأسماك بالأخص في السويس، وتلقى تلك الأسماك إقبال المواطنين؛ بسبب جودتها وطعمها "على حد وصفهم".

ويوجد داخل سوق السمك 10 أنواع من أسماك القرش أشهرهم وأكثرهم إقبالًا من المواطنين هو أسماك "الخنثة" وسمك "القطة".

سعر الكيلو من سمك القرش

أما بالنسبة لسعر كيلو سمك القرش، فيختلف بين نوعين البلدي والذي تم صيده من مناطق في باب الخليج، حيث يتراوح سعر الكيلو البلدي من 70 إلى 100، أما ما يتم صيده من الخليج وداخل البحر الأحمر فيتراوح سعره بين 40 إلي 60 جنيهًا للكيلو ويكون سعره أقل لأنها تغيب فترة في البحر حتى تصل للسوق أو المستهلك، فتكون ليست طازجة كالنوع البلدي.

وتوجد كميات كبيرة من سمك القرش بالسوق فى السويس، خاصة أنه يتم صيده من مناطق قريبة جدا من المدينة وليس فى الأعماق، فيتم الصيد بمياه خليج السويس بالأدبية وبالقرب حتى من كورنيش السويس، خاصة مع انتشاره.

ويتم صيد أسماك القرش بالقرب من شواطئ المدينة هى أسماك قرش متوسطة وصغيرة وليست كبيرة، ولا توجد منها أى خطورة على عكس أسماك القرش الكبيرة فى أعماق الخليج.

مميزات لحوم القروش أو «الخنتي» وقيمتها الغذائية للأطفال

ويتابع أن لحوم أسماك القرش او الخنثى، وتنطق تاء بدلًا من ثاء، كما يطلق عليها لعدم وجود اسنان بفمها وهي صغيرة، أن لحومها من اللحوم البيضاء، الغير زفرة تشبه لحد كبير لحوم الفراخ، وليس بها شوك فقط عمود ظهر عبارة عن سلسلة غضروفية، لذا يقبل الكثير من الأسر علي تقديمها كغذاء أمن للأطفال، حيث لا يوجد بجسدها شوك نهائي.



أنواع سمك القرش حول العالم

- يوجد أنواع كثيرة من سمك القرش والذي يعتبر من أخطر أنواع الأسماك في العالم:

1- القرش الحوت: هو أكبر الأنواع حجمًا؛ إذ من الممكن أن يصل طوله إلى 18 مترًا، ويمكن أن يصل وزنه إلى 13607 كيلوغرامات، وقد سُمي بالحوت نظرًا لطوله المتقارن مع طول الحوت، ويتغذى بالترشيح، كما يسبح في المياه، ويستخدم خياشيمه الضخمة كمرشح لتصفية الأشياء العالقة في المياه، ويلتقط العوالق والنباتات أثناء السباحة.

2- القرش المتشمس: وهو ثاني أكبر أسماك لقرش تواجدًا، ويمكنه العيش في المياه الباردة والدافئة أيضًا، وعلى الرغم من كبر حجمه، إلا أنه يتغذى على العوالق فقط، يمتلك فمًا ضخمًا، ويمكن أن يصل عرضه إلى متر.

3- قرش الغرينلاند: يعد من أكبر أنواع القرش، ويعيش في المياه ذات الحرارة الباردة، وعلى الرغم من أنه ضخم، إلا أنه ينمو ببطء، ويتحرك ببطء.

4- قرش سداسي الخياشيم ذو العيون الجاحظة: يعيش في البيئات الساحلية وبيئة المياه العميقة، ينتمي هذا النوع إلى سلالة قرش البقر.

5- قرش الشعاب المرجانية: يصل وزنه إلى 35 كيلوغرامًا، وطوله 2.5 متر، وله أنف قصير، وزعنفة ظهرية برؤوس بيضاء.

6- القرش ذو الرأس المطرقة: ما يميز هذا النوع من أسماك القرش بأن لديه رأسًا على شكل حرف T بالإنجليزية.

7- القرش العفريت: يعيش هذا النوع من أسماك القرش في مياه المحيط الهندي الغربية، ومياه المحيط الأطلسي الغربية والشرقية، ومياه المحيط الهادئ الغربية، كما يعيش القرش العفريت في المياه العميقة جدًا التي قد يصل عمقها إلى 1200 متر.

8- القرش النمر: أو النمر البحري، وقد حصل على هذا الاسم من الخطوط التي تنتشر على جسمه مثل الموجودة على جسد النمر، وهو قرش مفترس، ويوجد بكثرة في المياه الدافئة والبيئات الاستوائية؛ كما يتميز بالحجم الكبير، فقد يصل وزنه إلى 800 كيلوجرام وطوله إلى 5 أمتار.

9- القرش الليموني: سمي بهذا الاسم نسبة إلى لونه الأصفر، ويبلغ طوله 3.5 متر، أما وزنه فيبلغ 190 كيلوجرامًا.

لماذا لا يتناول الإنسان لحم سمك القرش؟

على الرغم من الفوائد العديدة التي تحتويها الوجبات الغذائية البحرية، خاصة مع غناها بمكون "الأوميغا 3" الداعم لصحة الدماغ، فإنه لا ينصح بتناول لحم أسماك القرش.



وأكد علماء عبر أبحاث عديدة ذلك بأن لحوم سمك القرش ضارة للغاية لاحتوائها على مادة الزئبق السامة.

وفي دراسة حدثية نسبيا، تبين أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي كميات كبيرة من السم.

الحكم الشرعي في تناول سمك القرش

عتقد البعض في حرمانيه أكل لحم سمك القرش لما ورد في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ [ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلة وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. فَإِنَّ هَذَا أَيْضًَا مُحَرَّمٌ ]، وهو ما فسره كثير من العلماء بأن مقصود النهي الوارد في الحديث الشريف يقصد به وحوش البر المفترسة.

وقد اختلف العلماء حول سمك القرش حلال أم حرام ولكن أغلب الآراء والرأي الراجح هو أن أكل سمك القرش حلال لعدة أسباب:

1- أن حديث رسول الله الذي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع فهذا لوحوش البر مثل الأسد وغيره ولا ينطبق الأمر نفسه على وحوش البحر مثل القرش والاخطبوط وغيره.

2- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ) رواه ابن ماجة (3314) وصححه الألباني.

فهذا حديث صحيح يقول أن أكل الحوت حلال.

3- قَوْلِهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾.

فهذا يعني أن جميع المخلوقات البحرية أكلها حلال وبالتالي فإن أكل سمك القرش حرام، ولكن الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر والبحر لها حكم آخر مثل التمساح.

4 - مَا روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».