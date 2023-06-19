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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يداهم المتهم بتصنيع الحشيش في شمال سيناء

المتهم
المتهم
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء قيام ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد ) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 29 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - 150 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - كمية من مخدر الشابو - كمية من عجينة الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية من زيت الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - أدوات التصنيع).
بمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بتصنيع المواد المخدرة بمديرية أمن شمال سيناء الحشيش