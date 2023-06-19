الأمن العام يداهم المتهم بتصنيع الحشيش في شمال سيناء

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء قيام ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد ) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 29 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - 150 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - كمية من مخدر الشابو - كمية من عجينة الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية من زيت الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - أدوات التصنيع).

بمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.