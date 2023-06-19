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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية: سنعزز التعاون والتضامن مع الدول التي تعارض السياسات الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن استعدادها لبحث سبل التعاون والتضامن مع أي دولة  تعارض السياسات الأمريكية، جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الصينية عن وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.

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