كوريا الشمالية: سنعزز التعاون والتضامن مع الدول التي تعارض السياسات الأمريكية

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن استعدادها لبحث سبل التعاون والتضامن مع أي دولة تعارض السياسات الأمريكية، جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الصينية عن وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.