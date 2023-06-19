عمره 8 سنوات.. طلب التحريات فى إصابة طفل سقط من علو بأبو النمرس

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بإجراء التحريات فى إصابة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية شبرامنت بأبو النمرس، وسؤال أهلية الطفل عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل عقب إيداعه المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية، أن الطفل سقط من أعلى حينما كان يلهو، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

كان تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من مأمور المركز بسقوط طفل من علو بقرية شبرامنت.انتقل مأمور المركز إلى محل البلاغ وتبين اختلال توازن الطفل محمد حسين 8 سنوات وسقوطه من علو ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات بالجسم.

نقل الطفل إلى مستشفى شبرامنت للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة