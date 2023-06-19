مكافآت كبيرة تنتظر إسبانيا بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التغلب على كرواتيا، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب فينورد بهولندا، في نهائي البطولة.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب الأول في دوري الأمم الأوروبية بعد خسارة النهائي قبل عامين، وينتظر الماتادور مكافآت كبيرة بعد الفوز كرواتيا، حيث سيحصل على 4.5 مليون يورو.

ويحصل المنتخب الفائز بالبطولة على 4.5 مليون يورو، فيما سيحصل الوصيف على 3.5 مليون يورو وصاحب المركز الثالث على 2.5 مليون يورو، والمركز الرابع يحصل 1.5 مليون يورو، بينما يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 1.5 مليون يورو.

وكشفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" عن دوري الأمم الأوروبية، عام 2014 وانطلقت البطولة في 2018 كمسابقة كرة قدم دولية تقام سنويا بديلا عن المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

وفازت منتخب البرتغال النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت في روسيا بعد التغلب على هولندا في النهائي بنتيجة 1-0.

وحصد منتخب فرنسا اللقب على حساب إسبانيا في النسخة الثانية التي استضافتها إيطاليا بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث وبلجيكا في المركز الرابع.