إسبانيا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

توج منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على كرواتيا، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب فينورد بهولندا، في نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وحاول منتخب إسبانيا كثيرا على مرمى كرواتيا لكن محاولاته لم تسفر عن أهداف، فيما حاول منتخب كرواتيا على مرمى إسبانيا من خلال العرضيات.

وظل الشوط الثاني سجالا بين المنتخبين دون أهداف لينتهي بدون أهداف أيضا ليلجأ الطرفان إلى الوقت الأشواط الإضافية، التي انتهت بالتعادل ويلعب المنتخبان الركلات الترجيحية والتي تفوقت فيها إسبانيا على كرواتيا.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد تجاوز البرتغال وسويسرا والتشيك في دور المجموعات ثم فاز إيطاليا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي البطولة بعد تخطيه منتخبات الدنمارك وفرنسا والنمسا في دور المجموعات ثم فاز على هولندا، صاحبة الأرض والجمهور، في نصف النهائي بنتيجة 4-2، ليتأهل إلى النهائي أمام إسبانيا.