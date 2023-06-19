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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حرس حدود رومانيا يقبضون على 3 جنود أوكرانيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقل حرس الحدود الرومانية 3 جنود أوكرانيين، ضلوا طريقهم في الجبال أثناء محاولتهم اعتقال مواطنين أوكرانيين فارين إلى رومانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكرت وسائل إعلام رومانية بأن: "حرس الحدود الرومانيين قد اعتقلوا ثلاثة جنود أوكرانيين مسلحين ببنادق آلية، بالقرب من مدينة فيشيول دي سوس.. ويزعمون أنهم ضلوا طريقهم بسبب ضعف الرؤية في الجبال لينتهي بهم المطاف في أراضي بلدنا".

وقالت شرطة الحدود الرومانية إن عدة أوكرانيين دخلوا البلاد في وقت سابق طالبين اللجوء، واقتيدوا للاستجواب إلى فيشيول دي سوس. وبعد ساعة من ذلك، اعتقلت الدوريات ثلاثة جنود أوكرانيين في رومانيا، كانوا يطاردون مواطنيهم لكنهم ضلوا في الجبال.

حرس حدود رومانيا القبض على 3 جنود أوكرانيين رومانيا