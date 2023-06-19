«الأعلى للجامعات» يهنئ الدكتور حمدي حسين لتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر

هنأ المجلس الأعلى للجامعات، الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي أقيم بمقر جامعة قناة السويس.

وكان رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي أقيم برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وثمن د.أيمن عاشور جهود التعاون بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية؛ لتيسير إجراءات قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مُستقبلهم الدراسي، مشيرًا إلى أنه تم قبول ۱٤۳۳۸ طالبًا وطالبة حتى الآن.

وأشاد الوزير، بانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

كما أكد عاشور، على أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

كما وجه المجلس، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيارته جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤيته في تطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشاد وزير التعليم العالي، بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة وبنك المعرفة المصري للجامعات.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (1)

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (2)