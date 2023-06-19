زيلينسكي يعلن صد هجمات روسية بالقرب من بلدة أفدييفكا شرقي أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، عن قيام القوات الأوكرانية بصد هجمات روسية بالقرب من بلدة أفدييفكا شرقي أوكرانيا، جاء ذلك حسبما أفادت.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 219 ألفا و820 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و984 دبابة و7 آلاف و729 من المركبات المدرعة و3 آلاف و847 من النظم المدفعية و610 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و364 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و304 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و557 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 52 من المعدات الخاصة و3 آلاف و371 طائرة مسيرة وإسقاط 1211 من صواريخ كروز".