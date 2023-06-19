بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 78ر43 نقطة، ما نسبته 63ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 50ر7047 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر301 مليون سهم، بقيمة 5ر52 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12160 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 92ر0 في المئة، ما يعادل 35ر50 نقطة، ليصل عند مستوى 82ر5498 نقطة، من خلال تداول 18ر146 مليون سهم، عبر 5715 صفقة نقدية، بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي.

وزاد مؤشر السوق الأول بمقدار 88ر42 نقطة، ليصل إلى مستوى 46ر7821 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة، من خلال تداول 3ر155 مليون سهم عبر 6445 صفقة بقيمة 9ر40 مليون دينار كويتي.

وحقق مؤشر (رئيس 50) مكاسب 22ر39 نقطة، ليبلغ مستوى 78ر5379 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 73ر0 في المئة، من خلال تداول 5ر128 مليون سهم، عبر 4620 صفقة نقدية، بقيمة 6ر10 ملايين دينار كويتي.