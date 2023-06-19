رئيس مدينة الأقصر يستقبل شكاوى المواطنين خلال لقاء «اليوم الأسبوعي».. صور

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، مساء الأحد، فعاليات لقاءات اليوم المفتوح مع بعض المواطنين لبحث مطالبهم، والذي يعقده أسبوعيًا يوم الأحد من كل أسبوع، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة.

واستقبل رئيس مدينة الأقصر، خلال تلك اللقاءات، عدد (21) من شكاوى المواطنين، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة، تراخيص بناء، وتراخيص محلات، والتقنين على أراضي الدولة، وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

جاء ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، وسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (1)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (2)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (3)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (4)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (5)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (6)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (7)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (8)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (9)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (10)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (11)

اليوم المفتوح بمجلس مدينة الأقصر (12)