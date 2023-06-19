أعضاء في الكونجرس يدعون بلينكن لزيارة تايوان بعد بكين

دعا 7 أعضاء في الكونجرس الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى زيارة تايوان بعد بكين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وحثت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي بلينكن على زيارة تايوان في طريق عودته من بكين.

وأشار أعضاء الكونجرس في خطابهم إلى أن زيارة بلينكن المحتملة إلى تايوان ستكون رسالة لبكين بأن واشنطن لا تحتاج لأخذ إذن من السلطات الصينية للقاء الأصدقاء والحلفاء في تايوان أو في أي مكان آخر.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي في 18 يونيو إلى العاصمة الصينية في زيارة، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن وتشين غانغ أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة، بينما أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد تراجعت إلى أدنى مستوى.