المدينة الشبابية بالأسمرات تستضيف احتفالية صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية

استضافت المدينة الشبابية والرياضية بحي الأسمرات التابعة لوزارة الشباب والرياضة الاحتفالية الكبرى، التي نظمها صندوق تحيا مصر لتدشين أكبر حملة كساء في مدينة الأسمرات للأسر الأولى بالرعاية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأحيي الاحتفالية عدد من الفنانين، وبمشاركة كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة، بتقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: «إن مصر تقدم الخير بفكر وقلب القيادة السياسية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يهتم دائماً بجميع أفراد الأسرة المصرية»، مبيناً أن صندوق تحيا مصر يؤكد أهمية الفكر التنموى للمجتمع.

وأوضح الوزير، أن مبادرة «دكان الفرحة» منتشرة في مختلف الجامعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر، وهى تعكس أهمية دور صندوق تحيا مصر في التنمية المجتمعية وتوفير الاحتياجات الفعلية للمواطنين الأكثر احتياجاً.

وأضاف الوزير أن جميع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ومنها مراكز الشباب والمدن الشبابية ومراكز التنمية وغيرها أصبحت نموذجًا للعمل التنموي، نظرًا لارتباطها الوثيق بالمجتمعات المحلية وخاصة بعد تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم خدمات رياضية واقتصادية وثقافية وفنية وتنموية لكافة القرى والمدن فى محافظات الجمهورية.

شهد الاحتفالية، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ونائبًا عن وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سحر نصر مدير بيت الزكاة المصري، جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء، إيمان عثمان مدير عام رعاية الموهوبين والمبدعين، والاستاذ محمود فوزي رئيس مجلس أمناء المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات، ومجلس الأمناء، وعدد من رجال الأعمال والفنانين وممثلي منظمات المجتمع المدنى.

تستهدف المبادرة توفير ملابس العيد والأحذية والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية بالمجان من خلال معرض مبادرة "دكان الفرحة" ، مع توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر من خلال مبادرة "بالهنا والشفا" ، وتجهيز 100 فتاة من الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير كراسى كهربائية وكراسى متحركة لرعاية ذوي الهمم.