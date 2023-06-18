الأنبا مرقس يستقبل فريق الإرسالية المنصورية بالقوصية

استقبل الأنبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك صباح السبت 17 يونيو 2023 مسئولي نشاط المرسلين العلمانيين المنصوريين بايبارشية القوصية، وقد ضم الوفد الأخوات راهبات المحبة بالقوصية والمنشاة الكبرى، الأب شربل خوري اللعازري، د.بيتر عادل . حيث تحدث الوفد مع سيادة المطران عن نشاط المرسلين العلمانيين المنصوريين ومراحله تكوينه، ومن ثم رؤيته فى خدمة الرسالة داخل مواقع ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

وبارك الأنبا مرقس وليم إرسالية الفريق التى يجرى الإعداد لها إلى كنائس العزية فى الفترة من 31 يوليو حتى 6 اغسطس 2023 . كذلك ناقش مسئولي الفريق وسيادة المطران خلال الجلسة التخطيط لصيف 2023 .

كان قد حضر اللقاء برفقة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، الأب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية القلب الاقدس بالقوصية .