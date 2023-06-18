إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

الأحد 18/يونيو/2023 - 11:10 م

أصيب 6 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بمنطقة أبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث أعلى طريق القناطر اتجاة الدئرى بمنطقة ابو الغيط التابعة لدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، ووجود مصابين، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، ودفع مرفق إسعاف القليوبية، بعدة سيارات أسعاف إلى مكان الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.