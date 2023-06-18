ضبط المتهم بتعذيب طفلة في السويس

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب (كريمتها - مُقيمة بمحافظة السويس) محدثاً إصابتها بجروح وحروق .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) ، وبصحبتها نجلتها (سن عامين) ، بتضررها من قيام (زوجها -"له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الشابو) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما ، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.