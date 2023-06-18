رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب (كريمتها - مُقيمة بمحافظة السويس) محدثاً إصابتها بجروح وحروق .
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) ، وبصحبتها نجلتها (سن عامين) ، بتضررها من قيام (زوجها -"له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الشابو) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما ، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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ضبط المتهم بتعذيب طفلة في السويس
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب (كريمتها - مُقيمة بمحافظة السويس) محدثاً إصابتها بجروح وحروق .
رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب (كريمتها - مُقيمة بمحافظة السويس) محدثاً إصابتها بجروح وحروق .