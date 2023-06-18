المستشار محمود فوزي: المشاركون بالحوار الوطني يمثلون كافة المحافظات وجميع الأعمار

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه تم اليوم مناقشة قانون العمل الاهلي والمجالس الشعبية المحلية ضمن مناقشات الحوار الوطني بالمحور السياسي.



وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، أن كل القضايا كانت مطروحة للنقاش والكلام مفتوح لأعلى مدى.



وأشار إلى جلسة اليوم الخالصة بالمجالس المحلية تعتبر الثالثة خلال جلسات الحوار الوطني، وتناولت تكون العلاقات الإدارة المحلية بالإدارات المختلفة، وكل ما يتعلق بالبناء المؤسسي للمحليات.



وأشار إلى أن قانون العمل الاهلي يتصدر أولويات المحور السياسي، وهناك تطورات إيجابية، وهناك تعود على الالتزام بالوقت خلال المشاركة، ومناقشة الأفكار دون التعقيب السلبي.



وواصل:"تجربة الحوار الوطني أثبتت أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما نختلف عليه، والخلاف على تفاصيل بسيطة، لكن جوهر الملفات والغالبية العظمي من الموضوعات متفق عليه".





وأشار إلى أن طلبات المشاركة كبيرة، ونحرص على أن تكون ممثلة لكافة المحافظات وجميع الأعمار.