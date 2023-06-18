وزير الطاقة الجزائري: قانون الاستثمار الجديد يخلق مناخًا تشجيعيًا لأصحاب المشاريع الأجانب

أكد وزير الطاقة والمناجم، الجزائري، محمد عرقاب، أن قانون الاستثمار الجديد يشكل مكسبا حقيقيا من شأنه المساهمة في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، وخلق مناخ استثماري حقيقي لتشجيع المستثمرين وأصحاب المشاريع الجزائريين والأجانب.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمقر وزارة الطاقة الجزائرية، بالجزائر العاصمة، لممثل بنك الطاقة القطري، الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني، والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول، عبد العزيز حمد الدليمي.

وبحسب وزارة الطاقة الجزائرية، بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لشركة الخليج للبترول بصفة خاصة والشركات القطرية بصفة عامة، في مجال المحروقات والبتروكيمياويات، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين في الجزائر.

وفي هذا الإطار، قدم وزير الطاقة الجزائري، لمحة عن برنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر.

وأعرب الجانبان عن الاهتمام الكبير لخلق فرص للتعاون والاستثمار، نظرا للفرص والإمكانات الكبيرة للاستثمار المتاحة، وكذلك العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة التي تربط البلدين.

كما ناقش الطرفان إمكانيات التعاون والاستثمار من خلال مشاريع الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتصنيع معدات صناعة المحروقات محليا، واستغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية.