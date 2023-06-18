نهائي دوري الأمم الأوروبية.. مودريتش يقود كرواتيا أمام إسبانيا

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، تشكيلة اللاعبين الرسمية لمواجهة إسبانيا، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب فينورد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، واعتمد داليتش إيفان بيريسيتش لقيادة هجوم الفريق، ويعاونه لوكا مودريتش في خط الوسط.

ويبدأ منتخب كرواتيا المباراة أمام إسبانيا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوزيب يورانوفيتش - جوسيب سوتالو - مارتين إيرليتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - ماريو باساليتش - لوكا إيفانوسيك - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: أندريج كراماريتش - إيفان بيريسيتش

وتأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي البطولة بعد تخطيه منتخبات الدنمارك وفرنسا والنمسا في دور المجموعات ثم فاز على هولندا، صاحبة الأرض والجمهور، في نصف النهائي بنتيجة 4-2، ليتأهل إلى النهائي أمام إسبانيا

